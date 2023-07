Torcedoras de Austrália e Irlanda fazem festa em dia de abertura da Copa do Mundo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 13:54 Compartilhe

Após semanas de ansiedade, a Copa do Mundo Feminina finalmente começou! A cerimônia de abertura foi realizada na madrugada desta quinta-feira (20), sendo marcada pela apresentação das culturas de Austrália e Nova Zelândia, países sedes da competição. O show que deu o ponta pé inicial do torneio agitou as arquibancadas. O primeiro jogo foi entre a segunda anfitriã e a Noruega.

A segunda partida foi entre o território dos cangurus e a Irlanda, com vitória australiana pela primeira vez na história do torneio. O jogo agitou a todos que estavam presentes, principalmente as torcedoras dos dois países.

A seleção anfitriã e a europeia já estrearam no primeiro dia da competição. A Seleção Brasileira inicia a sua caminhada na próxima segunda-feira (24), às 8:00 (Horário de Brasília).

