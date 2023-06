Torcedor invade campo e viraliza ao levantar Cristiano Ronaldo e beijar os pés do craque; assista!

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 21:09 Compartilhe

Um homem viralizou após invadir o campo, abraçar Cristiano Ronaldo – e ir além – pegando o craque no colo e beijando seus pés. O assunto foi parar entre os mais comentados no Twitter e aconteceu durante o duelo entre Portugal x Bósnia, com vitória lusitana por 3 a 0.

Por fim, o fã correu para fugir dos seguranças e ainda levantou a torcida ao imitar a comemoração do ídolo – com os fãs no estádio gritando “SIIIIIII”.

Portugal entrou em campo pela terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa e manteve o aproveitamento de 100% na competição e sem sofrer gol. Neste sábado (17), os lusitanos venceram a Bósnia por 3 a 0, em jogo tranquilo. Destaque da partida, Bruno Fernandes marcou duas vezes, e Bernardo Silva completou o placar.

Na próxima terça-feira, a quarta rodada terá início. Desta vez, os portugueses viajam para encarar a Islândia, enquanto os bósnios recebem Luxemburgo, ambos às 15h45 (de Brasília).

