Tobias Harris: “Torcedor do Sixers me trocaria por um pacote de biscoito”

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 16:19 Compartilhe

O Philadelphia 76ers vive tempos de decepção. Afinal, embora seja visto como um dos candidatos ao título nos últimos anos, o time não conseguiu sequer chegar às finais de conferência no período. E Tobias Harris não é o jogador mais adorado, certamente, pelo torcedor do Sixers. O ala-pivô assinou um contrato de US$180 milhões em 2019, mas nunca chegou perto de justificar o alto investimento.

“Eu sei que o torcedor casual do Sixers me trocaria por um pacote de cookies, pois é assim que funciona. Mas não é simples achar um ala da minha altura que acerte 40% dos arremessos de três pontos e marque o melhor jogador adversário. Além disso, sou durável e jogo mais de 70 jogos todas as temporadas. Então, não é tão simples assim”, afirmou o jogador, em entrevista ao jornal Philadelphia Inquirer.

A relação conturbada do torcedor com Harris, no entanto, vai além da produção em quadra. Quando ele assinou o contrato já assinado, a direção da franquia escolheu a sua permanência em vez de Jimmy Butler. Desde então, o astro liderou o Miami Heat a duas finais da NBA. O ala-pivô garante que poderia fazer mais em quadra, mas está pronto para “limitar-se” ao que o time precisa. tobias harris

“O treinador queria que eu fosse o jogador estabilizador. Ou seja, precisava que me sacrificasse para realizar algumas funções em nome da equipe. Marcava o melhor jogador adversário e espaçava a quadra. Precisei, por isso, adaptar-me e virar um chutador mais eficiente. Mas sabia a minha função e estava bem com isso. Nunca reclamei porque era o que o time precisava”, explicou o veterano tobias harris.

Campeão

A cobrança em Tobias Harris reflete, antes de tudo, as altas expectativas sobre o Sixers. Não se espera, afinal, nada além do título da franquia. Eles têm dois MVPs da liga em seu elenco, para começar. O atual jogador mais valioso da NBA, inclusive, está lá: Joel Embiid. Por algum motivo, o time não consegue ultrapassar uma barreira competitiva. Mas o ala-pivô não tem dúvidas de que têm o necessário para chegar ao topo.

“Eu acredito que temos os talentos certos, antes de tudo, para sermos uma equipe campeã. Temos, mais do que isso, uma cultura assertiva. Estou empolgado agora para o que um novo treinador pode adicionar. Os times mudam todos os anos na liga. No entanto, são aqueles que seguem unidos e constroem um entrosamento que vão longe”, avaliou o atleta de 30 anos.

Harris, por isso, não vê a hora de retornar à quadra com o Sixers. Até porque, além da busca pelo campeonato, esse é o último ano do seu contrato com a equipe. “Eu estou animado para voltar a jogar com esse time. Vamos adicionar alguns atletas, certamente, que vão nos ajudar a fortalecer ainda mais. E, assim, vamos estar mais prontos do que nunca para vencer”, garantiu tobias harris.

Apoio de pai

Se o torcedor do Sixers não é lá tão fã de Tobias Harris, existe uma pessoa que vai ser não importa o que ocorra. Ninguém mais do que o seu empresário e, acima de tudo, pai. Torrel Harris concedeu uma entrevista recentemente em que sentenciou que o filho é mal utilizado pela equipe. O ala-pivô pediu que as pessoas saibam entender o comentário como o apoio de um pai ao seu filho.

“O meu pai, para resumir, é o meu fã número um. Ele vai dizer que eu sou melhor do que Michael Jordan no auge. Isso é normal, pois, quando eu for pai, vou falar que o meu filho é melhor do que o LeBron James. É claro que ele vê as coisas de uma forma, mas não concordo com a sua opinião. Eu sou um jogador que cumpre uma função para que o meu time vença”, finalizou tobias harris.