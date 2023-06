Titular em amistoso do Uruguai, Puma é dúvida no Vasco para o jogo contra o Goiás

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:46 Compartilhe

Titular do Uruguai no amistoso da última terça-feira, contra Cuba, em Montevidéu, Puma Rodríguez é dúvida para o jogo do Vasco, quinta-feira, contra o Goiás, em São Januário. O lateral-direito atuou durante toda a partida, vencida pela Celeste por 2 a 0, grande parte do tempo como zagueiro, depois da saída de Maurício Lemos, aos 40 minutos do primeiro tempo, função que lhe rendeu elogios do técnico Marcelo Bielsa.

– Diante da da lesão do Lemos e o desejo de dar minutos a jogadores que foram convocados, me pareceu que formar a linha defensiva com Varela, (Puma) Rodríguez, Méndez e Piquerez não seria irracional. Gostei da atuação do Rodríguez, teve atuação forte e segura defensivamente.

Puma Rodríguez será avaliado pela comissão técnica, mas se for relacionado, não será titular. Figueiredo treinou durante toda a semana na posição, já que o reserva imediato, Paulo Henrique, ficou de fora de algumas atividades por causa de um quadro viral. Nas redes sociais, o uruguaio comemorou mais um jogo defendendo o seu país.

O Vasco enfrenta o Goiás, nesta quinta-feira, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos estão esgotados. O confronto é direto para fugir da zona de rebaixamento, já que o Cruz-Maltino tem dois pontos e é o penúltimo colocado, enquanto o Esmeraldino é o 17º com oito pontos conquistados.

