Titular do Cagliari, e com grandes atuações na temporada, Paulo Azzi comemora acesso na Série B italiana

Aos 28 anos, Paulo Azzi, lateral formado pelo Paulista de Jundiaí, seguiu carreira desde jovem no futebol italiano, tendo passagens pela Serie D, Serie C e Serie B Italiana. Paulo se destacou na temporada europeia, pelo poder ofensivo, tendo dois gols e três assistências na temporada, sendo fundamental para o elenco do Cagliari que chegou a final dos Playoffs da Série B.

Com 36 aparições no nacional, o brasileiro terminou com uma pontuação média de 6.64 conforme o SofaScore. Ao todo, foram 2540 minutos em campo com uma média superior aos 70% de acerto de passe, se destacando na saída de bola da equipe, com 12 passes por jogo.

– Foi uma temporada muito regular, mesmo com a transferência e mudança de ares de Módena para Cagliari, consegui me adaptar rapidamente ao elenco, e ajudar meus companheiros na busca pelo acesso. Felizmente conseguimos conquistar nosso objetivo, e recolocamos o Cagliari onde ele merece estar – afirmou o lateral.

Os números individuais do jogador também são destaque, tendo recebido apenas cinco cartões amarelos no torneio. Por outro lado, sem cometer muitas faltas o atleta tem sido efetivo, com quase quatro disputas de bolas vencidas por jogo, três duelos vencidos no chão e 50% de vitórias nas disputas pelo alto. Sendo importante no setor defensivo, e também muito participativo na construção de jogadas do Cagliari, o lateral se tornou titular da equipe, e ajudou na conquista da vaga nos play-offs italianos.

No mata-mata, o Rossoblù superou Venezia, Parma e Bari na decisão, conquistando a vaga para elite italiana fora de casa, vencendo o Bari por 1×0. A equipe que terminou em quinto na fase de grupos, superou o quarto e terceiro colocado, para conquistar o retorno a Serie A Italiana.

– Foi uma campanha difícil, mas desde o início sabíamos que teríamos grandes confrontos pela frente. Felizmente conseguimos superar os adversários, e com uma trajetória linda, realocamos o Cagliari na elite. Ano que vem estamos no degrau mais alto do futebol italiano, e particularmente estou muito feliz pela minha escalada profissional – destacou Paulo.

Destaque na Serie B, o brasileiro também foi destaque na última temporada, quando foi decisivo para o acesso e título do Modena na terceira divisão italiana. Um ano antes, Paulo ainda esteve na Serie D italiana, atuando pelo Seregno, durante a temporada 20/21. Em três temporadas, o atleta foi campeão nacional uma vez, e conquistou o acesso em todos os anos, conduzindo suas equipes sempre a um degrau acima.

