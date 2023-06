Titanic: você sabia que grande clube brasileiro foi fundado no dia do naufrágio do navio?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:54 Compartilhe

O Titanic voltou ao noticiário mundial nos últimos dias graças ao caso de um grupo de bilionários que resolveu realizar uma expedição turística para visitar destroços do navio, mas acabou se perdendo no meio do oceano dentro do submarino que os levou até o fundo do mar.

‘Mas o que isso tem a ver com futebol?’, você deve estar se perguntando. Curiosamente, o Titanic naufragou exatamente no mesmo dia em que um grande clube brasileiro foi fundado, há mais de 100 anos: o Santos Futebol Clube.

No dia 14 de abril de 1912, Francisco Raymundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior, três esportistas de Santos, convocaram uma reunião na cidade para fundar um novo clube para a prática do futebol. Este acontecimento, que marcou o nascimento do Peixe, ocorreu durante a tarde do dia em questão.

Por volta das 23h40 da noite, naquele mesmo dia, o RMS Titanic, maior e mais luxuoso navio do mundo à época, se chocava com um iceberg no meio do Oceano Atlântico. Este acidente provocou o naufrágio daquele que era considerado a embarcação mais segura do mundo. Dos mais de 2.400 passageiros, quase 1.500 faleceram.

Graças à sua imponência, considerado o maior e mais luxuoso navio do mundo à época, o Titanic virou um ícone pop, habitando o imaginário popular e provocando a curiosidade de todo o mundo. Foi essa curiosidade que levou cinco bilionários a organizarem uma expedição turística, iniciada no último domingo (17) ao fundo do mar para observar destroços do navio.

No entanto, cerca de duas horas depois de iniciar a expedição, o submarino utilizado no transporte perdeu contato com a superfície. Agora, os passageiros estão desaparecidos no meio do oceano, com uma reserva de oxigênio de 90 horas no máximo, contados a partir de quando a expedição teve início.

O resgate é complexo, já que os destroços do Titanic estão em uma profundidade de aproximadamente 3.800 km. Além disso, restos do navio soltos pelo mar complicam ainda mais as buscas pelos desaparecidos, que agora lutam contra o tempo pela sobrevivência.

O dia 14 de abril está marcado para sempre na história pela queda de um gigante nos mares e o nascimento de outro gigante nos gramados.

