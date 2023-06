Tiquinho Soares celebra vitória do Botafogo diante do Cuiabá: ‘Um dos jogos mais difíceis que nós pegamos’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 22:21 Compartilhe

Autor do gol do Botafogo na vitória diante do Cuiabá por 1 a 0, Tiquinho Soares concedeu uma entrevista na beira do gramado da Arena Pantanal. O atacante reconheceu as dificuldades do jogo e celebrou os três pontos da equipe alvinegra no Brasileirão.

– Eu estou muito feliz pela marca de 90 gols. É importante sempre exaltar a vitória. Jogamos contra uma grande equipe. Particularmente para mim, foi um dos jogos mais difíceis que nós pegamos. Muito feliz com esse momento no Botafogo. O campeonato é longo. É um passo de cada vez. O que importa são os três pontos – declarou Tiquinho ao Premiere.

+ Luís Castro no Al-Nassr? Veja nomes que já estão ou podem chegar ao futebol da Arábia Saudita

O gol do camisa 9 foi marcado de pênalti no começo do segundo tempo. Com este resultado, os jogadores alvinegros abriram cinco pontos de vantagem do vice colocado e se mantiveram na liderança isolada do campeonato.

O Glorioso entra em campo no próximo domingo (25), diante do Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O time de Luís Castro vai com tudo em busca de um importante resultado fora de casa.