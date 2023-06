Tiquinho fica a um gol de igualar recorde pessoal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 1:17 Compartilhe

Tiquinho Soares vive um momento realmente especial com a camisa do Botafogo. Neste domingo, o atacante fez o gol que deu a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, dando uma vantagem de sete pontos ao Glorioso na liderança do Campeonato Brasileiro – o Grêmio é o 2º colocado. O camisa 9 é o artilheiro da competição com 10 bolas na rede, quatro apenas nos três últimos jogos.

O centroavante é também o maior goleador do Alvinegro em 2023, com 21 tentos anotados. Marca que já está bem próxima do recorde do jogador em uma temporada. Com meio ano ainda pela frente, Tiquinho está a apenas um gol de igualar a sua maior temporada artilheira em todos os tempos. Em 2018/2019, quando defendia o Porto, de Portugal, o atacante marcou 22 vezes em 41 jogos. Atualmente, são 21 em apenas 30 atuações.

Revelado pelo Centro Sportivo Paraibano, Tiquinho saiu jovem do Brasil, após passar também por Treze, Cerâmica, Veranópolis e Lucena. Aos 23 anos de idade, se transferiu para o Nacional da Iha da Madeira, iniciando assim a sua trajetória no futebol português. Antes de chegar ao Porto, aonde brilhou, defendeu ainda as cores do Vitória de Setúbal.

Em três temporadas e meia no Porto, entrou em campo em 140 oportunidades e marcou 64 vezes. Em 2020 foi negociado com o Tianjin Teda, da China, porém, por conta da pandemia acabou tendo o seu contrato logo rescindido.

No ano seguinte Tiquinho acertou a sua ida para o Olympiakos, da Grécia. Seria a sua última parada antes de chegar ao Botafogo, em agosto de 2022.