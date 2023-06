Time tradicional é rebaixado para a quinta divisão do Paulistão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 16:19 Compartilhe

O Mogi Mirim, clube tradicional do estado de São Paulo e que já foi conhecido por ‘Carrossel caipira’ nos anos 90, está rebaixado para a quinta divisão do Paulistão.

O ‘Sapão’, como é conhecido, empatou em casa por 1 a 1 diante da Independente de Limeira e não tem mais chances de classificação para a segunda fase da 4ª divisão do Paulistão. Com a mudança do regulamento no estadual, que prevê a criação de uma nova divisão no próximo ano, o Mogi Mirim está rebaixado para a nova Série B do Paulistão.

A equipe do interior paulista ficou famosa entre os anos de 1992 e 1993, quando chamou a atenção pelo futebol praticado sob o comando do técnico Vadão. Seu estilo de jogo de toques curtos e muita movimentação fez o time ficar conhecido como ‘Carrossel Capiria’.

Foi neste período que o Mogi Mirim revelou para o futebol brasileiro um dos maiores craques de sua história, o meia-atacante Rivaldo, que mais tarde, em 2008, assumiria a presidência do time.

Sua gestão foi marcada por bons resultados em campo – como acessos no Brasileirão e boas campanhas do Paulistão – além de polêmicas. Em 2010, por exemplo, Rivaldo decidiu homenagear o próprio pai, Romildo Vitor Gomes Ferreira, ao trocar o nome do estádio, que antes se chamava Vail Chaves.

Dentro dos bons resultados alcançados pelo Mogi Mirim na gestão Rivaldo, está a melhor campanha do clube na história do Paulistão A1: há exatos 10 anos, o time disputava a semifinal do campeonato diante do Santos de Neymar. A partida terminou empatada em 1 a 1 com vitória do Peixe nos pênaltis por 5 a 4.

Com o Mogi Mirim afundado em dívidas, Rivaldo deixou o comando do clube em 2015, após renunciar ao cargo.

ENTENDA A NOVA 5ª DIVISÃO DO PAULISTÃO

Em fevereiro deste ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou a criação de uma quinta divisão do Paulistão, fazendo com que a atual Série B do estadual se torne Série A4.

A partir de 2024, a nova Série B será formada pelos 12 times não classificados para a segunda fase da Série A3 deste ano – caso do Mogi Mirim – além de oito equipes desclassificadas na segunda fase, totalizando 20 times rebaixados para a nova quinta divisão.

