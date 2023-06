Time tradicional e campeão da Copa do Brasil é rebaixado para quinta divisão do Paulistão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 20:46 Compartilhe

O Paulista de Jundiaí, 18 anos após faturar o título da Copa do Brasil (2005), está rebaixado para a quinta divisão do Campeonato paulista. O Galo do Japi foi derrotado neste sábado (24) em casa, por 2 a 0, pelo União Barbarense, e sofre seu oitavo rebaixamento nas últimas 16 temporadas.

Para evitar o rebaixamento, o time do técnico Roberval Davino precisava vencer a sua partida e contar com uma combinação de resultados. Porém, nem a sua parte a equipe de Jundiaí fez.

MOMENTOS DE GLÓRIA

A equipe do interior paulista ficou famosa no cenário nacional em 2005, quando venceu o Fluminense na final da Copa do Brasil pelo placar agregado de 2 a 0. No caminho, o Galo do Japi eliminou equipes tradicionais, como Botafogo, Cruzeiro e Internacional.

Em 2006, pela Libertadores, o clube venceu o River Plate-ARG, por 2 a 1, no estádio Jayme Cintra. Esta foi a única vitória da equipe na competição, que era comandada na época por Vagner Mancini, hoje comandante do América-MG.

ENTENDA A NOVA 5ª DIVISÃO DO PAULISTÃO

Em fevereiro deste ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou a criação de uma quinta divisão do Paulistão, fazendo com que a atual Série B do estadual se torne Série A4.

A partir de 2024, a nova Série B será formada pelos 12 times não classificados para a segunda fase da Série A3 deste ano – caso do Mogi Mirim – além de oito equipes desclassificadas na segunda fase, totalizando 20 times rebaixados para a nova quinta divisão.