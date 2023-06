Thomaz Koch aposta em sucesso para Bia Haddad: ‘Roland Garros foi o começo da trajetória’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:30 Compartilhe

Uma das lendas do tênis brasileiro, Thomaz Koch mardou presença na festa dos 19 anos do projeto Tênis na Lagoa neste domingo do qual é padrinho desde seu início e comentou sobre o sucesso de Bia Haddad, atual 10ª do mundo.

“Bia Haddad está em pauta agora. Fez milagre em Roland Garros, jogou demais, está jogando demais, está mantendo um nível muito incrível. Agora é curtir o momento, deu um show em Roland Garros, chegou na semi com muita chance de passar pra final, foi por um detalhe. Machucou em Nottingham, é esperar recuperar e vamos ver para Wimbledon, a expectativa é muito alta. Roland Garros foi o começo da trajetória dela, agora ela só vai. Isso dá muita confiança para ela. Acho que a grama é uma boa quadra para ela, estilo que ela tem, saque no lado esquerdo vai ajudar. “, disse Thomaz que comentou como Bia inspira as crianças como as do projeto da Lagoa: “Ela é uma inspiração para essas crianças do projeto, é um negócio que começamos a aquilatar daqui pra frente, só se fala da Bia, é um espetáculo ter essa vencedora perto de nós”.

Thomaz é um dos maiores jogadores da Copa Davis pelo país, campeão de duplas mistas de Roland Garros, com quartas de final de três dos quatro Grand Slams, tendo sido top 25 mundial.

