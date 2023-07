Thiago Wild sobe e volta ao Nº 1 do Brasil

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 10:22 Compartilhe

Em novo ranking da Associação dos Tenistas Profissionais divulgado nesta segunda-feira, Thiago Wild subiu e ultrapassou Thiago Monteiro voltando ao posto de número 1 do Brasil.

Ele saltou seis posições e foi ao 117º lugar com os pontos somados do quali do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, que furou e acabou caindo na primeira rodada. Thiago Monteiro também subiu, três degraus, e ficou como o 118º apenas quatro pontos atrás 543 a 539.

Com a derrota de Monteiro no quali de Kitzbuhel, na Áustria, a disputa, pelo menos esta semana, está encerrada, a menos que Monteiro ganhe vaga de lucky-loser de última hora em Kitzbuhel, na Áustria.

Felipe Meligeni perdeu uma posição e é o 177º, João Reis caiu quatro e é o 286º, Matheus Pucinelli segue em queda e perdeu mais dez ficando com o 298º. Destaque positivo para Gilbert Klier, campeão em Monastir, na Tunísia, que saltou 201 posições e é o 788º.