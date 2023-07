Thiago Wild recebe convite para o ATP de Kitzbuhel

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/07/2023 - 10:07 Compartilhe

Thiago Wild, número 123 do mundo, recebeu um convite e irá disputar o ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria, que começa na segunda-feira e é disputado sobre o piso de saibro.

O Tênis News obteve a confirmação junto à assessoria do atleta que é a Octagon, mesma empresa que é proprietária dos direitos do torneio. Este é o segundo convite de Wild no torneio que jogou em 2021.

A chave principal será sorteada no final de semana.

Thiago Monteiro disputará o qualifying e vai conhecer seu rival ainda nesta sexta-feira.