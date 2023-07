Thiago Wild encara algoz de Monteiro no ATP de Kitzbuhel

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 11:32 Compartilhe

Thiago Wild, número 123 do mundo, conheceu, neste domingo, seu adversário de primeira rodada da chave principal do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria, evento sobre o piso de saibro.

O paranaense encara o austríaco Dennis Novak, 157º colocado, algoz de Thiago Monteiro na final do qualificatório, com vitória por 6/4 6/3. O duelo será inédito entre eles no circuito mundial.

Wild ganhou um convite para a chave principal por ser atleta Octagon, empresa que detém os direitos da competição austríaca.