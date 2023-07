Thiago Wild e Thiago Monteiro podem se enfrentar no quali do ATP de Hamburgo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 15:29 Compartilhe

O número 1 e 2 do Brasil, Thiago Wild e Thiago Monteiro estreiam neste sábado no quali do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, e podem se enfrentar por uma vaga na chave principal do evento no saibro.

Wild, 121º colocado e que assumiu o número 1 do Brasil esta semana, enfrenta na estreia o argentino Andrea Collarini, 198º colocado. Wild lidera por 3 a 1 no confronto direto. Enquanto isso, Monteiro, 122º colocado, encara o também argentino Renzo Olivo, 230º. O cearense perdeu quatro dos seis jogos contra ele.

Se os dois brasileiros vencerem, se enfrentam na final do quali no domingo.

Monteiro reassumirá a liderança do ranking nacional na segunda-feira após as oitavas no ATP 250 de Bastad, na Suécia.