Thiago Wild e Felipe Meligeni estreiam nesta 2ª no quali de Wimbledon

Thiago Wild e Felipe Meligeni têm estreias marcadas para esta segunda-feira no qualificatório de Wimbledon, que é jogado no clube de Roehampton, sobre o piso de grama. Eles buscam se juntar a Thiago Monteiro na chave principal masculina.

Wild, 130º colocado, fará o último jogo da quadra 13, em torno das 11h contra o holandês Jelle Sels, 166º do ranking. O duelo será inédito.

Mais cedo, às 7h, Felipe Meligeni abre a programação da quadra 18 contra o canadense Vasek Pospisil, 155º e ex-top 30. Elas se enfrentaram uma vez em Vancouver, no Canadá, ano passado, com triunfo do canadense.

O quali feminino começa apenas na terça-feira com o sorteio da chave sendo feito nesta segunda-feira.