Thiago Wild é eliminado na semi em Braunschweig

Thiago Wild, número 131 do mundo, foi eliminado, nesta sexta-feira, na semifinal do torneio challenger de Braunschweig, na Alemanha, evento sobre o saibro com premiação de 143 mil euros.

O paranaense caiu diante do russo Pavel Kotov, 105º colocado, por 2 sets a 0 com apertados 6/4 7/6 (7/4) após 2h13min de duração.

Wild foi dominado no primeiro set, devolveu uma das quebras, mas o russo usou bem sua consistência aliada aos potentes ataques para fechar.

No segundo o brasileiro abriu uma quebra, permitiu o empate em 4 a 4, perdeu chances de quebra e um set-point no 6/5 após linda bola do russo. No tie-break a cabeça foi embora. Wild errou seguidamente, viu o rival abrir 6 a 1, tentou uma reação, mas era tarde.

Wild terá subida no ranking apesar da queda e ficará em torno dos 120 do mundo podendo ainda alcançar o número 1 do país caso Thiago Monteiro perca nesta sexta nas quartas em Salzburgo, na Áustria.