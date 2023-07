Thiago Wild é eliminado na 1ª rodada no ATP de Hamburgo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 10:55 Compartilhe

Depois de passar o qualificatório com autoridade, Thiago Wild, número 123 do mundo, foi eliminado, nesta terça-feira, na primeira rodada do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, sobre o saibro.

O paranaense teve uma mudança de adversário de última hora. Ele enfrentou o lucky-loser eslovaco Josef Kovalik, 172º, que entrou no lugar do peruano Juan Varillas, 70º. O jogo foi atrasado em cerca de três horas por conta da chuva e o brasileiro caiu por 7/6 (8/6) 6/4 após 1h51min.

Wild esteve abaixo no primeiro set com 4/1, salvou set-point, devolveu a quebra igualando em 5 a 5, abriu 3 a 0 no tie-break, mas perdeu no detalhe. Acabou levando uma quebra no segundo set, salvou match-point, mas não resistiu a seguir.

Thiago já havia derrotado o rival nos dois outros encontros, ambos em três sets.

Com os pontos somados ele sairá do torneio como número 1 do país e deve ganhar algumas posições na tabela.