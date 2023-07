Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 13:21 Compartilhe

Thiago Wild, número 123 do mundo, desistiu, nesta quarta-feira, da disputa do qualifying do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria, evento sobre o saibro que começa no sábado.

Wild ainda não informou o motivo de sua saída do torneio. O torneio é de propriedade da Octagon que também cuida da carreira do atleta e já lhe deu um convite em 2021 para a chave principal.

Ainda resta um convite para a chave principal, os outros dois foram para Dominic Thiem e Filip Misolic.