Thiago Wild desbanca Monteiro e se torna o Nº 1 do país

Thiago Wild, de 23 anos, se tornou, nesta segunda-feira, o novo número 1 do ranking nacional após nova tabela divulgada pela Associação dos Tenistas Profissionais.

O paranaense somou pontos pelas quartas de final em Karlsruhe e semifinais em Braunschweig, dois challengers na Alemanha, e ganhou dez posições na tabela indo ao 121º lugar com 530 pontos. Thiago Monteiro perdeu 97 pontos por não defender título do challenger de Salzburgom na Áustria, e deixou o top 100 após mais de um ano caindo para o 122º posto exatamente um ponto abaixo de Wild, com 529. Monteiro perdeu 27 posições na tabela da ATP. O cearense era o melhor do país há cinco anos.

Felipe Meligeni, que defendia conquista em Iasi, na Romênia, perdeu 34 posições e é o 168º. Matheus Pucinelli perdeu 28 e é o 281º na tabela.