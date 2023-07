Thiago Wild bate Monteiro e fura o quali no ATP de Hamburgo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 16:19 Compartilhe

No duelo dos números 1 e 2 do país, melhor para Thiago Wild. O número 121 do mundo derrotou Thiago Monteiro, 122º, e garantiu vaga na chave principal do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.

Wild precisou de 1h24min para derrotar o cearense por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 6/3. O paranaense não enfrentou nenhum break-point em seus games de saque e quebrou três vezes Monteiro, uma no primeiro set e duas seguidas no segundo no sétimo e nono games.

O duelo foi atrasado por várias horas por conta da chuva e trocado de quadra duas vezes para não ser adiado para segunda-feira.

Wild aguarda adversário na chave principal e Monteiro tem uma chance de entrar uma vez que duas vagas estão abertas para lucky-losers.

Foi o segundo encontro entre os dois. Wild soma a segunda vitória. A primeira foi em dois tie-breaks no challenger de Guayaquil, no Equador, em 2019.