Thiago de Camillis elogia joias do Botafogo, analisa transformações da SAF e revela detalhes do trabalho na base

Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 8:00

Thiago de Camillis chegou ao Botafogo em 2019 e trabalha atualmente como treinador do time sub-20 alvinegro. O técnico concedeu uma entrevista exclusiva ao LANCE! e comentou sobre as recentes transformações que vêm ocorrendo nas categorias de base do clube.

– A base do Botafogo vem passando por um processo de transformação profunda desde houve a transformação do clube para SAF. Em todos os aspectos, existe mais investimento financeiro, mais profissionais envolvidos em todos os departamentos e uma diretriz metodológica bem definida. Muitos efeitos já são perceptivos e outros virão com o tempo.

O treinador trabalhou nos últimos meses com grandes promessas do Botafogo como Bernardo Valim, Raí e Sapata. O técnico acredita que estes jovens ainda estão em processo de adaptação, mas renderão bons frutos futuramente.

– São ótimos jogadores. Hoje ainda estamos em fase de adaptação e de melhoria em muitos aspectos, mas com um potencial de crescimento enorme, que logo vai se transformar em excelentes resultados no campo, em vendas de jogadores e, consequentemente, em retorno financeiro do investimento que vem sendo feito.

Thiago de Camillis fez uma análise da “Botafogo Way”, que consiste na unificação da metodologia de trabalho em todas as categorias do clube. O comandante acredita que este modelo levará bastante tempo para ser implementado, mas será benéfico para base.

– Avalio como uma excelente oportunidade de se criar um DNA formador. Desde os processos, métodos e perfis de profissionais, até uma ideia unificada de jogo. Como dito anteriormente, algumas coisas já são perceptíveis no clube e outras ainda estão em fase de adaptação. Essas coisas demandam um pouco mais de tempo para serem notadas.

CONFIRA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA

TRANSIÇÃO ENTRE BASE E PROFISSIONAL

– Acho que todas as dimensões do jogo andam junto na formação. O jogo não as separa. Claro que deve haver um profissional adequado para cada área e que demandas especiais devem ser tratadas também de maneira especial. Entendendo que cada indivíduo tem seu próprio ritmo de desenvolvimento, seja mental, físico ou técnico.

PLANEJAMENTO DA CARREIRA DOS JOVENS

– Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. A velocidade com que o futebol e o mundo vem se transformando nos últimos 20 anos é absurda. O que eu vivi nos meus tempos de atleta é muito diferente do que se vive hoje. As ofertas são outras, as facilidades são outras e as dificuldades também. Noto uma série de diferenças e diversos fatores influenciadores. Mas ainda acho que família e educação são ainda os meios mais eficientes para que um jovem faça boas escolhas.

FUTURO DA BASE DO BOTAFOGO

– Se continuarmos nesse caminho, acho que estaremos, em alguns anos, no nível dos melhores clubes do Brasil.