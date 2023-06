Textor confirma proposta saudita por Castro e comenta futuro do técnico no Botafogo: ‘Decisão difícil’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 0:36 Compartilhe

Após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, neste domingo (25), John Textor falou sobre o futuro de Luís Castro no clube. Em participação na live pós-jogo do “Canal do TF”, o acionista majoritário da SAF do Glorioso confirmou que o técnico do Alvinegro tem uma proposta da Arábia Saudita (Al-Nassr). O empresário admitiu que a oferta é tentadora, não garantiu a permanência do treinador e disse que o português tem uma decisão difícil para tomar.

– Eu falei com ele que não iria falar sobre isso até esse jogo (do Palmeiras). Ele tem uma proposta, as pessoas na Arábia Saudita estão tentando controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador. É uma decisão difícil. Ele ama esse clube, sei que ele quer ficar. As pessoas pensam que nós conversamos sobre isso o tempo todo, mas só nos falamos sobre futebol. Ele me falou sobre como ama esse time, o vestiário. Sei que no jornalismo é preciso falar sobre isso o tempo todo. Vamos ver. Ele e eu concordamos em não falar nada sobre isso até o jogo de hoje – disse Textor.

Questionado acerca de uma possível saída para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Luís Castro afirmou que ainda tem contrato com o Botafogo e que não pensava em pedir demissão. Porém, ele chegou a dizer em uma parte da coletiva que “não sei o que vai acontecer daqui para frente, sei que hoje ganhamos bem e é isso. Tudo que vai para além disso é o meu agente que domina”.