Teto do complexo esportivo desaba e mata 10 atletas e um técnico de vôlei na China

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 15:07 Compartilhe

O teto de um complexo esportivo de uma escola de ensino fundamental II desabou em Qiqihar, na China, na última segunda-feira (24). A queda matou jogadores na faixa de 15 e 16 anos e um técnico. De acordo com as autoridades locais, o motivo da tragédia poderia ter acontecido por materias de construção que estavam abandonados no teto.

Os artefatos eram da obra do prédio ao lado, no entanto, com a chuva dos últimos dias na cidade, ficaram molhados e aumentaram de peso. Ao todo 19 pessoas estavam presentes no ginásio quando ocorreu o episódio.

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB), lamentou em meio de uma nota e prestou solidariedade às famílias das vítimas.

– Durante esse tempo difícil, a FIVB e a família Global do vôlei estão em solidariedade com o voleibol chinês, e todos afetados para a tragédia. Nossos pensamentos e sentimentos estão com as famílias que estão sofrendo com a perda de seus amados – escreveu a federação.

Até então, o governo chinês não se pronunciou sobre o ocorrido e também não foram divulgados mais detalhes do acidente.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90