Termômetro do mercado da agência livre da NBA (28/06)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:13 Compartilhe

Veja o termômetro do mercado da agência livre da NBA nesta quarta-feira (28). Nesta edição, temos informações atualizadas sobre Damian Lillard, Darius Garland, Jarred Vanderbilt e muito mais. Confira!

TALEN HORTON-TUCKER SEGUINDO NO JAZZ (QUENTE) – O ala-armador optou por ficar no Utah Jazz por mais uma temporada, segundo o jornalista Brian Windhorst, da ESPN. Horton-Tucker começou a última campanha “escondido” no banco de reservas, mas ganhou tempo de quadra na segunda metade, aparecendo muito bem. Ainda não tem um grande aproveitamento no arremesso do perímetro, entretanto. Vai receber US$11 milhões em 2023/24. Vale lembrar que o atleta chegou ao Jazz na troca com o Los Angeles Lakers por Patrick Beverley. agência livre nba

JARRED VANDERBILT SEGUINDO NO LAKERS (QUENTE) – Uma notícia boa para o torcedor do Los Angeles Lakers, afinal. Jarred Vanderbilt fica na equipe, em princípio, até o fim da próxima temporada. No entanto, o ala-pivô pode estender seu acordo por mais quatro anos em setembro. De acordo com o jornalista Dave McMenamin, da ESPN, Vanderbilt pode receber US$71 milhões pelo novo acordo.

DAMIAN LILLARD NO HEAT (FRIO, MAS…) – A direção do Miami Heat ainda aguarda pelo astro. O fato é que Damian Lillard teve uma reunião que não ficou evidente se ele fica ou vai embora. A direção afirma que quer contar com ele, mas se o elenco não ficar forte o suficiente para competir, a aposta é que Lillard peça troca. Ao menos, é o que Barry Jackson, do Miami Herald aponta. agência livre nba

CAVS TROCANDO DARIUS GARLAND (FRIO, MAS…) – De acordo com o jornalista Sam Amico, do Hoopswire, o Cleveland Cavaliers poderia trocar o armador. Amico relata que Koby Altman, presidente de operações da equipe não teria medo de negociar o atleta. No entanto, parece pouco provável que ele saia na próxima offseason. A direção pode testar o elenco mais uma vez, após a ótima temporada em 2022/23. Talvez, apenas troque se for por um astro mais renomado, capaz de fazer a diferença. agência livre nba 28

JAKOB POELTL SEGUINDO NO RAPTORS (QUENTE) – Em um movimento mais do que provável, o Toronto Raptors deve estender com o austríaco Jakob Poeltl. De acordo com o jornalista Michael Grange, do Sportsnet, a diretoria confia muito no jogador. E seria algo mútuo, pois o Raptors gastou escolha de Draft para “repatriar” Poeltl junto ao San Antonio Spurs na última temporada. Detalhe: com ou sem Fred VanVleet retornando. agência livre nba

DONTE DIVINCENZO INDO PARA O KNICKS (QUENTE) – Não é só o New York Knicks interessado, mas é uma forte possibilidade, segundo Jake Fischer, do Yahoo Sports. DiVincenzo atuou por Villanova, ao lado de Jalen Brunson e Josh Hart. Portanto, seria uma reunião, lembrando que Hart chegou ao Knicks na última temporada e deve estender seu contrato.

KJ MARTIN SENDO TROCADO PELO ROCKETS (QUENTE) – Ainda que tenha sido uma das poucas coisas boas do Houston Rockets na última temporada, a direção quer utilizar seu contrato, ao lado de, eventualmente, Usman Garuba e Josh Christopher para uma troca. Segundo Jake Fischer, algumas equipes poderiam ter interesse no ala. agência livre nba

CARIS LEVERT SEGUINDO NO CAVS (QUENTE) – Muito se falou sobre o Cleveland Cavaliers trocar LeVert na última temporada. Não aconteceu, mesmo com um contrato expirante. Agora, como agente livre, a equipe parece disposta a pagar cerca de US$18 milhões ao ala-armador. De acordo com o jornalista Chris Fedor, do site Cleveland.com, a ideia da direção seria oferecer algo acima da MLE ao jogador. Segundo Fedor, rivais podem tentar utilizar o tipo de acordo para tal. Então, o Cavs pagaria em torno de US$15 milhões e US$18 milhões por ano.

DANILO GALLINARI INDO PARA O HEAT (QUENTE, MAS…) – De acordo com o jornalista Barry Jackson, do Miami Herald, o Heat tem interesse no italiano, que chegou ao Washington Wizards em troca por Kristaps Porzingis. Agora, ele só vai para Miami caso o Wizards o dispense. A direção da equipe da Flórida não pretende fazer nenhum outro tipo de negociação pelo cestinha. agência livre nba

BLAZERS TROCANDO ANFERNEE SIMONS (FRIO) – Quase gelado, na verdade. Apesar de ser um dos cestinhas do Portland Trail Blazers na última temporada, Simons não vem atraindo ninguém no mercado. De acordo com o jornalista

Jake Fischer, do Yahoo Sports, houve alguma conversa envolvendo Nassir Little, mas não passou disso. agência livre nba 28