Termômetro do mercado da agência livre da NBA (27/06)

Veja o termômetro do mercado da agência livre da NBA nesta terça-feira (27). Nesta edição, temos informações atualizadas sobre Russell Wesbrook, Kyle Kuzma, Fred VanVleet e muito mais. Confira!

GRANT WILLIAMS PARA O INDIANA PACERS (QUENTE) – O ala-pivô, que atuou nas últimas temporadas pelo Boston Celtics, deverá receber muitas propostas nos próximos dias. Entre as principais, seria uma do Indiana Pacers. O time já tinha interesse em Williams há algum tempo e, agora, como agente livre restrito, deve tentar assinar com o jogador. O Celtics ainda pode igualar qualquer proposta, entretanto. Detroit Pistons e Orlando Magic seriam outros interessados.

RUSSELL WESTBROOK SEGUINDO NO CLIPPERS (QUENTE, MAS…) – O armador Russell Westbrook fez uma boa passagem pelo Los Angeles Clippers e existe um interesse mútuo para ele seguir em 2023/24. De acordo com o jornalsita Eric Pincus, do Bleacher Report, Westbrook assinaria um novo acordo com a equipe californiana por uma temporada, recebendo US$3.8 milhões. agência livre nba

KEVIN LOVE ASSINANDO COM O MILWAUKEE BUCKS (QUENTE) – De acordo com o jornalista Sam Amico, o veterano Kevin Love estaria próximo de ser o novo reforço do Milwaukee Bucks. Love, que terminou a última temporada no Miami Heat, chegaria como agente livre, provavelmente recebendo o salário mínimo para veteranos. Aliás, o Bucks tenta conter os avanços do Houston Rockets em cima do pivô Brook Lopez. O Rockets poderia oferecer acima de US$20 milhões anuais, enquanto Milwaukee só pagaria cerca de US$54 milhões por três anos.

SCOOT HENDERSON PARA O CLIPPERS (FRIO) – O armador Scoot Henderson acabou de chegar na NBA, mas já tem rumores sobre ele. De acordo com o jornalista Howard Beck, Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers discutiram uma troca envolvendo Henderson. Em contrapartida, o Clippers enviaria o astro Paul George para Portland. Beck indica que a direção do Blazers queria “agradar” Damian Lillard, mas optou por manter o calouro, terceira escolha do Draft, no elenco para a próxima temporada. agência livre nba

TAUREAN PRINCE INDO PARA A AGÊNCIA LIVRE (QUNTE) – O ala Taurean Prince pode ser dispensado pelo Minnesota Timberwolves e, então se tornar um agente livre irrestrito. De acordo com Jake Fischer, do Yahoo Sports, a ideia de dispensar Prince seria pelo fato de o jogador ter um contrato não garantido de US$7.5 milhões. Prince teria mercado na NBA para retornar em 2023/24, mas não por valor similar.

DANILO GALLINARI PARA A AGÊNCIA LIVRE (QUENTE) – O italiano Danilo Gallinari tem um contrato expirante com o Washington Wizards e poderia ser dispensado nos próximos dias. O atleta ainda tem muito mercado, especialmente com times candidatos ao título. Assim, ele só não poderia assinar com o Boston Celtics, que o envolveu recentemente na troca por Kristaps Porzingis. agência livre nba 27

JONAS VALANCIUNAS PARA O CAVS (FRIO) – De acordo com o jornalista Jake Fischer, do site Yahoo Sports, o New Orleans Pelicans tentou negociar o pivô Jonas Valanciunas para o Cleveland Cavaliers. No entanto, a equipe de Ohio rejeitou qualquer aproximação sobre Jarrett Allen. O fato é que o Pelicans está querendo trocar Valanciunas. Fischer indica que o San Antonio Spurs poderia ser um dos alvos para jogar ao lado de Victor Wemabyama. Por enquanto, o certo é que New Orleans deve tentar com outras equipes, em busca de um pivô “mais protetor de aro” do que o lituano.

TYLER HERRO PARA O HORNETS (FRIO, MAS…) – O Charlotte Hornets poderia ser um dos times interessados no ala-armador Tyler Herro, do Miami Heat. No entanto, outras equipes poderiam conversar com o Heat nos próximos dias. O que vem sendo especulado é que a direção de Miami aceitaria qualquer proposta “no preço certo” para levar o atleta. agência livre nba

FRED VANVLEET PARA O ROCKETS (QUENTE) – O armador Fred VanVleet, agente livre do Toronto Raptors, é uma das metas do Houston Rockets. Segundo Jake Fischer, do Yahoo Sports, o armador deverá ser um dos primeiros nomes a receberem proposta da equipe texana. No entanto, outras equipes estariam de olho em VanVleet, como Los Angeles Clippers, Orlando Magic e Chicago Bulls. O fato é que o atleta é um dos melhores jogadores disponíveis para a posição, então é natural que ele receba muitas propostas nos próximos dias.

KYLE KUZMA PARA O KINGS (QUENTE) – Recentemente, o jornalista Yossi Gozlan, do HoopsHype, informou que o Sacramento Kings teria muito interesse em Kyle Kuzma, agente livre do Washington Wizards. Recentemente, o ala abriu mão de seu contrato com a equipe. Então, segundo Jake Fischer, do Yahoo Sports, Kuzma seria uma das opções caso o time não consiga fechar com Draymond Green. Aliás, Green estaria muito próximo de estender seu contrato com o Golden State Warriors, o que facilitaria a decisão por Kuzma. Na última temporada, o jogador, de 27 anos, registrou 21.2 pontos, 7.2 rebotes e 3.7 assistências pelo Wizards. agência livre nba 27