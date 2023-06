Termômetro do mercado da agência livre da NBA (26/06)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 8:13 Compartilhe

Veja o termômetro do mercado da agência livre da NBA nesta segunda-feira (26). Nesta edição, temos informações atualizadas sobre Khris Middleton, Clint Capela, Pascal Siakam e muito mais. Confira!

PASCAL SIAKAM PARA O HAWKS (FRIO) – O Atlanta Hawks quer convencer o Toronto Raptors a trocar Pascal Siakam. No entanto, o jogador camaronês pretende seguir por lá. “Eles estão tentando, sem sucesso, convencer o Raptors a aceitar a troca”, afirmou Marc Stein, do site Substack. A prioridade do Hawks é negociar John Collins, mas time recebe interesse por Clint Capela e De’Andre Hunder.

KRIS MIDDLETON PARA O KINGS (FRIO) – O ala deixou acordo, tornando-se agente livre, mas deve estender com o Milwaukee Bucks. Apeasar de todo o interesse do Sacramento Kings, de acordo com o jornalista Yossi Gozlan, do Hoopshype, a tendência é de permanência em Milwaukee logo nas primeiras horas da agência livre. agência livre nba

JOSH HART PERMANECENDO NO KNICKS (QUENTE) – De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o ala Josh Hart e o New York Knicks estenderam o prazo para uma decisão sobre seu contrato (US$12.9 milhões) para a próxima sexta-feira. No entanto, só serviria apenas para dar ao time flexibilidade para contratar um novo jogador pela non taxplayer mid-level (US$12.4 milhões). Por enquanto, a equipe possui US$149 milhões, o que significam US$16 milhões abaixo da luxury tax. De acordo com a nova CBA, nenhum time pode contratar atletas sob tal acordo se estiver acima do limite.

CLINT CAPELA PARA O MAVS (FRIO, MAS…) – O Dallas Mavericks quer mais um pivô para a próxima temporada e Clint Capela seria o principal alvo. No entanto, o Atlanta Hawks pediu em troca jovens talentos, o que a direção do Mavs não aceitou. Por enquanto, a negociação esfriou, mas as equipes podem voltar a conversar. O Hawks pode trocar alguns de seus titulares, incluindo De’Andre Hunter, além de John Collins e o próprio Capela. agência livre nba

MIKE CONLEY PARA O CELTICS (FRIO) – Estamos em 2023, mas os rumores sobre Mike Conley no Celtics continuam. O armador, que vai entrar em seu último ano de contrato, agradou no Minnesota Timberwolves e, por enquanto, não deve sair. Se tiver de acontecer alguma movimentação envolvendo o atleta, será na trade deadline. Até lá, o Celtics pode tentar ir atrás de outras opções para a posição, uma vez que Malcolm Brogdon não estaria saudável.

SASHA VEZENKOV PARA O KINGS (QUENTE) – O Sacramento Kings ofereceu um contrato ao ala búlgaro Sasha Vezenkov, do Olympiacos. O valor seria um pouco inferior a US$8.4 milhões, de acordo com o jornalista Jason Anderson, do Sacramento Bee. Seus direitos pertenciam ao Cleveland Cavaliers, mas foram trocados para o Kings no ano passado. Seu acordo com o clube grego é válido até 2025, mas existe uma cláusula para o seu rompimento, de US$1.5 milhão. Ou seja, é possível que Vazenkov esteja no elenco de Sacramento já na próxima temporada. Ele produziu 17.0 pontos e 7.6 rebotes, com 39.8% de aproveitamento no perímetro em 33 jogos na EuroLeague em cerca de 28 minutos. agência livre nba

DAMIAN LILLARD PARA O HEAT (FRIO) – Apesar de o astro do Portland Trail Blazers aparecer com uma música chamada “Miami” ao fundo, seu agente negou que exista qualquer tipo de conversa com o Heat. Até o momento, o jogador não se manifestou sobre o Blazers selecionar (e manter) as escolhas de Draft. No momento, é provável que o astro aguarde pelas possíveis contratações na agência livre para, depois, definir seu futuro.

PETE NANCE PARA O CAVS (QUENTE) – Pete Nance, irmão mais novo de Larry Nance Jr, aceitou um contrato de exibição com o Cleveland Cavaliers, de acordo com Chris Fedor, do site Cleveland.com. Ele obteve 10.0 pontos, 6.0 rebotes e 1.1 bloqueio em cerca de 30 minutos por North Carolina na última temporada. agência livre nba

DEANDRE AYTON PARA O MAVS (FRIO) – Deandre Ayton esteve envolvido em diversos rumores antes mesmo da troca de Chris Paul. O Dallas Mavericks era um dos mais interessados, mas a equipe do Arizona deve “tentar” utilizar o jogador com o trio de astros. Pelo menos, até a trade deadline.

GORDON HAYWARD DEIXANDO O HORNETS (QUENTE) – De acordo com o jornalista Cydney Henderson, do USA Today, o ala Gordon Hayward estaria com “um pé fora” do Charlotte Hornets. Henderson aponta que, por conta da presença de Brandon Miller no elenco, Hayward será oferecido na agência livre. Com um contrato expirante de US$31.5 milhões, o jogador pode atrair interessados antes mesmo da abertura do mercado. agência livre nba 26