Termômetro do mercado da agência livre da NBA (25/06)

A partir deste domingo (25), o Jumper Brasil vai trazer informações atualizadas do mercado da agência livre da NBA. Na próxima sexta-feira, times poderão fechar acordos verbais com jogadores. Nesta edição, temos informações atualizadas sobre Kyrie Irving, Tobias Harris, John Collins, James Harden e muito mais. Confira!

CAMERON JOHNSON PARA O PISTONS (QUENTE) – De acordo com o jornalista Marc Stein, do site Substack, o Detroit Pistons vai com tudo para tentar assinar com o ala Cam Johnson, agente livre restrito do Brooklyn Nets. Johnson chegou ao Nets durante a última temporada, na troca que levou Kevin Durant para o Phoenix Suns. O Pistons tem muito espaço na folha salarial e faria, segundo Stein, uma proposta suficiente para que o Nets não cubra. agência livre nba

BRUCE BROWN PARA O MAVS (QUENTE) – Agente livre, após abrir mão de seu acordo com o Denver Nuggets, o ala-armador é muito desejado pela diretoria do Dallas Mavericks. De acordo com o jornalista Marc Stein, da plataforma Substack, o time texano deverá fazer uma grande oferta ao especialista em defesa. Vale lembrar que Brown recebeu, em 2022/23, US$6.5 milhões.

KYRIE IRVING PARA O LAKERS (FRIO) – Apesar de todas as tentativas de LeBron James, parece que Kyrie Irving não vai mesmo para o Los Angeles Lakers. De acordo com o jornalista Jake Fischer, do site Yahoo Sports, o Dallas Mavericks não pretende ajudar o time californiano em uma sign and trade. Ou seja, ele teria de assinar um novo acordo com o Mavs e, depois, ser trocado para Los Angeles. Além disso, a direção de Dallas coloca a renovação do jogador como prioridade. agência livre nba

DE’ANDRE HUNTER PARA O MAVS (FRIO) – As conversas entre Dallas Mavericks e Atlanta Hawks continuam. Após a equipe de Dallas rejeitar envolver seus jovens jogadores por Clint Capela, como o Jumper Brasil informou nesse sábado, o time texano até gostaria de contar com Hunter, mas pode ir atrás de outros alas ou alas-armadores no mercado da agência livre da NBA, como Bruce Brown. É fato que o Hawks tenta envolver John Collins, Capela e Hunter em trocas, mas pode acontecer de outras formas, separados ou não.

RJ HAMPTON PARA A AGÊNCIA LIVRE (QUENTE) – De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o Detroit Pistons dispensou o ala-armador RJ Hampton no sábado. Ele tinha um contrato não garantido de US$1.9 milhão. A equipe quer abrir espaço para a chegada de reforços no mercado, que abre no próximo fim de semana. agência livre nba 25

TOBIAS HARRIS PARA O INDIANA PACERS (QUENTE) – Segundo o jornalista Keith Pompey, do Philadelphia Inquirer, o Indiana Pacers estaria interessado em realizar uma troca pelo ala. A equipe, que se prepara para ir atrás de um ala ou ala-pivô, estaria mirando entre Tobias Harris, De’Andre Hunter, Jonathan Kuminga e OG Anunoby. No entanto, Harris seria o “mais fácil” de negociar, já que o Philadelphia 76ers pretende abrir mão do atleta pelo “preço certo”. O problema, entretanto, seria o valor do contrato do jogador. Na próxima temporada, ele vai receber US$39.2 milhões. Porém, o Pacers tem espaço para acomodar seu expirante enviando jogadores como TJ McConnell e Chris Duarte, por exemplo. agência livre nba

DERRICK ROSE PARA A AGÊNCIA LIVRE (QUENTE) – De acordo com o jornalista Steve Popper, do Newsday, o New York Knicks abriu mão do último ano de contrato de Derrick Rose, tornando o armador agente livre irrestrito. O veterano, três vezes All-Star, estava no Knicks desde 2020/21. No entanto, na última temporada, o MVP de 2011 praticamente não jogou, por decisão técnica. Ele fez apenas 27 jogos e receberia US$15.6 milhões. O Knicks pretende utilizar o espaço deixado por Rose para estender o contrato de Josh Hart. Além disso, o time quer assinar com um jogador pela non-taxplayer mid-level, cerca de US$12.4 milhões.

JOHN COLLINS PARA O JAZZ (FRIO) – De acordo com o jornalista Jake Fischer, do Yahoo Sports, as diretorias do Atlanta Hawks e Utah Jazz voltaram a conversar sobre uma eventual troca pelo ala-pivô John Collins. A ideia do Jazz era utilizar o atleta ao lado de Lauri Markkanen nas alas, mas as conversas teriam esfriado. O Hawks tenta, desesperadamente, trocar Collins nos próximos dias. O jogador apresenta queda de rendimento a cada temporada desde 2020/21. Vai receber US$25.3 milhões na próxima campanha. agência livre nba

JAMES HARDEN PARA O ROCKETS (FRIO, MAS…) – Até poucos dias, o astro era nome certo para retornar ao Houston Rockets. No entanto, de acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Philadelphia 76ers estaria “determinado” a renovar com o atleta. Só que o interesse do Rockets continua, mesmo após o time selecionar um armador (Amen Thompson) no Draft. Há quem acredite que Thompson poderia jogar com Harden. Ou, até mesmo, vindo do banco enquanto ganha experiência. Assim, é provável que Kevin Porter seja envolvido em troca, caso consiga fechar com Harden.

MILES BRIDGES PARA O HORNETS (QUENTE) – Ao que tudo indica, o Charlotte Hornets vai estender o contrato de Miles Bridges logo no início da agência livre da NBA. O jogador, que foi suspenso por 30 jogos na última temporada (cumpriu 20), então perderia os dez primeiros de 2023/24. Os valores, entretanto, ainda são desconhecidos. O Hornets pode dar a ele um acordo de múltiplos anos ou um mais conservador, de apenas uma temporada. agência livre nba 25