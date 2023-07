Tenistas de Roraima disputam pela primeira vez um torneio nacional

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 10:35 Compartilhe

Talvez os roraimenses Murilo Montenegro e Mateus Sarmento, respectivamente de 11 e 12 anos, não tenham a dimensão do feito conquistado, neste sábado, na Copa das Federações, em Uberlândia (MG). Eles são os primeiros tenistas do Estado de Roraima a disputar um torneio nacional.

A Federação Roraimense de Tênis e Beach Tennis se filiou à Confederação Brasileira de Tênis no ano passado. A delegação roraimense na Copa das Federações foi formada pelos dois tenistas e pelo delegado Carlos Façanha, o Didi, que também é treinador deles em Boa Vista.

Murilo e Mateus estrearam na competição na categoria 12MB. A vitória não veio na quadra, mas eles já se consideraram campeões. “Pra nós é uma experiência incrível estar aqui e é uma vitória trazer esses atletas para jogar um campeonato de nível nacional. A Copa das Federações é um evento brilhante, que reúne atletas de vários estados. Tudo pra eles é novidade, desde a quadra de saibro até a torcida”, explicou Didi.

Para contextualizar, Boa Vista, capital de Roraima, conta somente com quadras públicas na cidade, ao todo 14 e todas de cimento. E é em uma delas que Didi dá aula aos dois jovens tenistas.

“Demorei a me acostumar com o saibro. Eu não conseguia pegar a bola. Nunca tinha jogado um torneio nacional e com muita gente torcendo, isso me deixou nervoso”, afirmou. “Por ter sido a nossa primeira vez, acho que foi uma boa experiência. Ano que vem a gente quer voltar”, disse Mateus.

Ao todo, 531 tenistas de 19 federações representando 18 estados e mais o Distrito Federal estão disputando a edição deste ano da Copa das Federações. O torneio, que vai até terça-feira (25), no Praia Clube, é disputado nos mesmos moldes da Copa Davis e da Billie Jean King Cup, nas categorias: 9 e 10 anos (sem contar pontos na classificação geral) e 12, 14, 16 e 18 anos, nos naipes masculino e feminino.