Tem risco de eliminação? São Paulo enfrenta Tigre na Sul-Americana para confirmar vaga

O São Paulo encara o Tigre, nesta terça-feira (26), pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Na primeira posição da chave, com 13 pontos conquistados, o Tricolor está a três de distância dos argentinos. Mas há algum risco de eliminação? Quais são os critérios de desempate? Dorival pode se dar ao luxo de poupar jogadores na partida? O Lance! responde.

Como o São Paulo está a três pontos do Tigre, o máximo que o time argentino consegue chegar é o mesmo número de pontos, 13. Portanto, fica a pergunta de quais são os critérios de desempate para definir o único classificado diretamente às oitavas de final da Sul-Americana. A Conmebol define o saldo de gols como o primeiro critério de desempate. Em relação a isso, a situaçâo do São Paulo é muito cconfortável.

O Tricolor tem 11 gols pró de saldo, contra apenas três do Tigre. Ou seja, para ser eliminado, o São Paulo precisa levar oito gols do clube argentino. Curiosamente, a defesa é um dos pontos fortes da equipe de Dorival Júnior no torneio, já que o time ainda não sofreu gols em cinco jogos disputados.

O outro critério de desempate é em relação ao número de gols feitos, critério que o São Paulo também leva vantagem. O Tricolor fez 11 tentos, já o Tigre balançou a rede em sete oportunidades. Portanto, apenas uma ‘tragédia’ tira a classificação do Tricolor para a próxima fase da Sul-Americana.