Tem proposta? Deivid é a ‘bola da vez’ do Santos no mercado; Marcos Leonardo esfria

Após o negócio de Ângelo junto ao Chelsea, o Santos vive a expectativa de conseguir mais uma grande venda nesta janela de transferências. Mesmo que ainda não existam ofertas, a ‘bola da vez’ é Deivid Washington, cortejado por times ao redor do mundo.

O Peixe idealizou que a grande negociação seria a de Marcos Leonardo, mas não recebeu qualquer proposta oficial pelo jogador de 20 anos até o momento. A principal candidata a contratar o camisa 9 era a Lazio, da Itália. Porém, o clube anunciou a chegada do argentino Taty Castellanos, que estava no Girona (ESP), por 15 milhões de euros (R$ 80 milhões), esfriando o interesse pelo santista.

Bem antes da janela de julho, o Santos ‘chutou alto’ e esperava arrecadar 20 milhões de euros (R$ 106 milhões) ou mais com Marcos Leonardo. A Lazio até acenou com uma possível oferta próxima a este valor, mas quando as conversas evoluíram, não chegaram perto destas cifras.

Com Marcos Leonardo em ‘stand by’, o Alvinegro Praiano vê Deivid ganhar cada vez mais destaque no mercado. Times da Itália, França e até da Arábia Saudita chegaram a consultar o estafe por informações.

Porém, ainda não há proposta formal pelo atacante de 17 anos, segundo apurado pela reportagem do Lance! com pessoas ligadas ao Santos e ao jogador. O que acontece é uma ‘promessa’ de que, sim, ofertas chegarão ainda nesta janela. O principal interessado é o Monaco, que mantém conversas com o estafe e o Peixe.

A equipe francesa recentemente liberou o meio-campista Jean Lucas ao Santos, que comprou o atleta. Nesta negociação, os europeus sondaram a possibilidade de ‘facilitar’ uma futura aquisição de Deivid.

NECESSIDADE SANTISTA

O clube deseja mais uma grande venda para buscar reforços. Visando eventuais baixas na posição, o Santos já contratou o centroavante argentino Julio Furch.

Atualmente, o Peixe também tem negociações em andamento com o meio-campista Roberto Pereyra, sem clube, e o zagueiro João Basso, do Arouca (POR).