Técnicos e jogadores de peso: veja as principais contratações dos clubes da Arábia Saudita

O início da janela de transferências do futebol mundial ganhou um novo protagonista, que há muito tempo brilhou e voltou a estar adormecido nas últimas décadas. A Arábia Saudita, que já havia tido um grande boom entre as décadas de 1970 e 1980, retorna como um dos grandes atores das novelas que se arrastam pelo mercado nas últimas semanas e tem feito contratações históricas.

Com o aporte financeiro do Fundo de Investimento Público local, a Federação de Futebol da Arábia Saudita tinha o sonho de sediar a Copa do Mundo de 2030. Porém, a competição com o combinado de Espanha, Portugal e Marrocos fez com que a rota fosse recalculada e o novo alvo se tornasse o Mundial de quatro anos posteriores, com maior probabilidade de acontecer. Os investimentos têm sido pesados e grandes craques e comandantes do futebol europeu já foram arrastados pela nova onda do momento. Confira com o LANCE! os jogadores e treinadores já anunciados pelo futebol do Oriente Médio.

O PIONEIRO DA MARÉ

Ao deixar a Juventus, em 2021, Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United e fez grande temporada em 2021-22, salvando os Red Devils de diversos tropeços e derrotas. Porém, na época seguinte, as atuações não se repetiram e uma discussão com o técnico holandês Erik ten Hag fizeram com que o português saísse da equipe inglesa. A procura por um novo clube se arrastou, já que o alto escalão europeu não manifestou interesse no atleta por sua idade avançada, e a saída se tornou o mundo árabe.

Ronaldo recebeu uma proposta do Al-Nassr em dezembro, após o fim da Copa do Mundo – onde caiu nas quartas de final para o Marrocos -, e não hesitou em aceitar. Voltando a ser o jogador mais bem pago do mundo, Cristiano assinou um contrato até 2025, onde receberá 200 milhões de euros por ano. Além disso, uma quantia bônus pelos cinco anos posteriores, por aceitar ser conselheiro do clube e embaixador da candidatura para sediar o Mundial. O astro abria, então, uma porta que seria atravessada por vários craques do futebol mundial meses depois.

DUPLA DIVIDIDA

Outro que traçou um caminho semelhante a Ronaldo foi seu ex-companheiro de ataque no Real Madrid, Karim Benzema. Em 2021-22, foi o destaque dos merengues na Champions League. Com 10 gols no mata-mata, o francês foi a principal peça de Carlo Ancelotti, junto a Vinícius Jr, e teve a temporada coroada com o prêmio da Bola de Ouro. Problemas físicos em 22-23 afastaram o centroavante de uma possível renovação com o Madrid e o atleta escolheu se transferir para a Arábia em detrimento de uma continuidade sem brilho na Espanha.

Porém, entristeceu-se quem imaginava que a dupla com CR7 seria refeita. Benzema optou pelo Al-Ittihad, campeão saudita na última temporada, para receber um valor estimado em 172 milhões de euros anuais. Já no auge de seus 35 anos, o jogador optou por uma liga de calendário mais folgado e menor intensidade nas quatro linhas.

BARCA DESTINADA

O Chelsea foi outro que passou por problemas em 2022-23 e viu o mundo árabe como uma forma de se livrar das dificuldades. Após gastar mais de R$ 3 bilhões nas últimas duas janelas, Todd Boehly inflou o elenco e viu situações de infelicidade e rachaduras entre os jogadores. A barca planejada pelo mandatário, então, fortaleceu rivais. Mason Mount foi para o Manchester United, Kai Havertz acertou sua ida para o Arsenal e Mateo Kovacic concretizou transferência para o Manchester City.

Mas o destino preferido dos jogadores dos Blues foi a Arábia. Primeiro, o campeão do mundo em 2018, N'Golo Kanté, se juntou a Benzema no Al-Ittihad, encerrando uma jornada que durou sete anos em Londres. O salário, porém, é bem inferior ao do compatriota; o volante receberá cerca de 25 milhões de euros por ano. Outra peça crucial nos últimos anos para o Pride of London foi o arqueiro Édouard Mendy. Eleito o melhor goleiro do mundo em 2021, conquistou a Champions pelo clube, mas perdeu a titularidade para Kepa Arrizabalaga na última época e rumou ao Al-Ahli, recém-promovido da segunda divisão saudita.

Kalidou Koulibaly, que chegou no último verão europeu, atuou por apenas uma temporada no clube. Apesar de ter tido boas atuações, o senegalês foi transferido por cerca de 24 milhões de euros para o Al-Hilal, time de Michael, ex-Flamengo. Já o marroquino Hakim Ziyech quase se juntou a Cristiano no Al-Nassr, mas reprovou nos exames físicos por ter lesão no joelho constatada e a negociação acabou esfriando.

PREMIER LEAGUE EM MASSA

Outros dois destaques do Campeonato Inglês nos últimos anos também se transferiram para o Oriente Médio. O brasileiro Roberto Firmino, ídolo do Liverpool, findou uma trilha de oito anos com os Reds na última temporada, sendo muito ovacionado pelos torcedores. O interesse de Barcelona e Real Madrid acabou não se concretizando por problemas financeiros catalães e a contratação de outro 9, Joselu, pelos merengues. A opção foi o mundo árabe, se tornando companheiro de Mendy no Al-Ahli para receber o equivalente a 22 milhões de euros anuais.

O português Rúben Neves jogará junto com Koulibally no Al-Hilal. Depois de anos dourados no Wolverhampton, o meio-campista foi negociado por altos 55 milhões de euros, em corrida vencida pelo Crescente contra o Barcelona. A Premier League Escocesa também enviou um jogador para a Arábia: o português Jota, de 24 anos, que se destacou pelo Celtic e é a terceira aquisição do Al-Ittihad vinda da Europa.

Entre os craques do Velho Continente, Cristiano Ronaldo ganhou um novo escudeiro: Marcelo Brozovic, meio-campista croata, foi contratado pelo Al-Nassr por 18 milhões de euros junto à Inter de Milão, fechando momentaneamente a série de jogadores que migraram para o mundo árabe.

COMANDANTES ATINGIDOS

Nem só de jogadores vivem as contratações da Arábia Saudita. Treinadores em evidência também foram alvo do aporte do Fundo de Investimento Público e fecharam suas idas. Atualmente, a Saudi Pro League é dominada por técnicos portugueses e teve como campeão em 2022-23 o ex-Tottenham, Nuno Espírito Santo.

A receita foi repetida e Jorge Jesus, que deixou o Fenerbahce e estava na mira da Seleção Brasileira, acertou seu retorno ao Al-Hilal de Koulibaly e Rúben Neves. Por lá, também comandará Michael, que foi pedido seu em passagem pelo Flamengo, em 2020. Outro que concretizou sua transferência, mas de uma forma polêmica, foi Luís Castro. O comandante deixou o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, para ganhar o dobro do salário no Al-Nassr de CR7.

Voltando a mira para a Europa, a mais nova aquisição foi o inglês Steven Gerrard, ídolo do Liverpool enquanto jogador. Com passagens por Rangers e Aston Villa, Gerrard comandará o menos badalado Al-Ettifaq a partir da próxima temporada. O lisboeta Marco Silva, em evidência após grande temporada pelo Fulham, é alvo do Al-Ahli, mas rechaçou a primeira proposta de 17 milhões de euros anuais.

NOVAS PEÇAS NA MIRA

Além dos já contratados, há outros nomes ligados internamente aos clubes sauditas. Messi foi alvo do Al-Hilal, mas a corrida foi perdida para o Inter Miami, time de David Beckham nos EUA. Com isso, um dos novos jogadores na mira do clube de Jorge Jesus é o brasileiro Neymar, mas as conversas estão longe de qualquer acordo.

Entre os jogadores do primeiro escalão, Sadio Mané é alvo do Al-Ahli de Roberto Firmino. Após uma temporada irregular no Bayern, a dupla que fez história no Liverpool pode ser reeditada. Sergio Ramos, livre no mercado após sair do PSG, pode se juntar novamente a Cristiano Ronaldo no Al-Nassr e Bernardo Silva, depois de se destacar pelo Manchester City na conquista da Tríplice Coroa, está no foco também do Al-Hilal, assim como no de PSG e Barcelona.