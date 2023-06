Técnico Luis Enrique já está em Paris para assinar com o PSG, diz jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 12:10 Compartilhe

Luis Enrique está em Paris para acertar os últimos detalhes com o PSG antes de assinar com o clube francês, de acordo com o jornal “As”. Ainda de acordo com a publicação, o treinador já está conheceu a cidade e o Centro de Treinamento da nova equipe. O ex-comandante da seleção espanhola deve ser anunciado na próxima semana.

Contudo, o que impede o anúncio mais breve de Luis Enrique pelo PSG são as pendências com Christophe Galtier. O técnico da equipe na última temporada teve seu contrato rescindido, mas como tinha mais um ano de vínculo, o francês tem cerca de seis milhões de euros (R$31 milhões na cotação atual) para receber de multa rescisória.

O objetivo do PSG se mantém o mesmo, conquistar a Uefa Champions League, e acredita na experiência de Luis Enrique, campeão do torneio em 2015 pelo Barcelona. Neymar, que deve ficar em Paris, trabalhou com o técnico espanhol durante sua passagem pelo Camp Nou.

O trabalho mais recente de Luis Enrique, de 53 anos, foi na seleção espanhola. No comando da “Fúria”, o treinador disputou 37 partidas, com 22 vitórias. Na Copa do Mundo do Qatar, a Espanha caiu nas oitavas de final, contra Marrocos nos pênaltis.