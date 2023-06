Técnico do Porto é cotado para assumir o Paris Saint-Germain na próxima temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 10:12 Compartilhe

Em busca de um novo nome para substituir Christophe Galtier, o Paris Saint-Germain cogita a contratação do técnico Sergio Conceição, segundo informações da “RMC Spots”. O treinador do Porto surge como uma alternativa após o clube francês não chegar a um acordo com Nagelsmann.

Os contatos entre o PSG e o comandante português foram retomados nas últimas horas. Sergio Conceição tem contrato com o Porto até 2024 e possui uma cláusula de rescisão contratual no valor de 18 milhões de euros (R$ 95 milhões). O nome do treinador já havia sido cogitado para substituir Mauricio Pochettino.

O português é agenciado por Jorge Mendes, que possui uma relação muito próxima com o Paris Saint-Germain, mas também é admirado pelo seu compatriota Luis Campos, o principal dirigente do clube francês. Um outro trunfo é a boa relação que possui com algumas peças do elenco, como Danilo Pereira e Vitinha, com quem já trabalhou nos Dragões.

Na última temporada, o PSG fracassou na Champions League sendo eliminado nas oitavas de final da competição, assim como aconteceu na Copa da França. Apesar do título da Ligue 1, o clube encerrou o Campeonato Francês com apenas um ponto de vantagem sobre o Lens e se viu ameaçado em diversos momentos.

