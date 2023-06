Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira será julgado pelo STJD por tomar o celular de jornalista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:04 Compartilhe

Além da derrota para o Bahia, por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), o Palmeiras teve uma notícia ruim. Isso porque, Abel Ferreira tem julgamento marcado para esta terça (27), pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva), por ter tomado o celular de um jornalista após o duelo com o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

O treinador português foi enquadrado nos artigos 258 e 258-D do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz: “Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código”. As punições podem ser de um a seis jogos e/ou multa de até R$ 10 mil.

+ Até 50% OFF em produtos do Verdão para os torcedores fanáticos!

A intenção do STJD é julgar o caso ocorrido no dia 28 de maio, quando o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, no Mineirão. Naquele dia, após a partida, Abel Ferreira tomou o celular das mãos de um jornalista da Globo Minas, que filmava uma discussão entre o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, e o quarto árbitro.

Segundo o treinador, ele acreditava que fosse uma zona de acesso restrito, em que os jornalistas não poderiam entrar. No entanto, se tratava da zona mista, onde repórteres credenciados têm livre acesso. No dia seguinte, Abel fez uma chamada de vídeo com o profissional da Globo e pediu desculpas pelo ocorrido.

+ ATUAÇÕES: Sem brilho individual ou coletivo, Palmeiras peca em finalizações e sai derrotado da Bahia

A situação se assemelha com o caso do atacante Calleri, do São Paulo, que derrubou o celular de um garoto da base do Palmeiras no chão após a goleada por 4 a 0 sofrida pelo Tricolor, no Allianz Parque, na final do Campeonato Paulista de 2022. O jogador acabou firmando um acordo com o TJD-SP, em que pagou uma multa de R$ 30 mil e gravou um vídeo de retratação pedindo desculpas ao jovem, não precisando comparecer ao julgamento e nem cumprir suspensão.

E MAIS: