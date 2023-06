Técnico do Arsenal, Mikel Arteta elogia Kai Havertz destacando versatilidade e inteligência da nova contratação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:56 Compartilhe

O Arsenal deu início as contratações e divulgou a primeira chegada para a temporada 2023/24: Kai Havertz. O meio-campista defendia o Chelsea, rival dos Gunners, e chega ao Emirates Stadium pelo valor de 65 milhões de libras (em torno de R$400 milhões).

Aos 24 anos, o jogador já venceu a Champions League, Mundial de Clubes e Supercopa da UEFA, todos em 2021, pelo ex-clube. No anúncio, o jogador recebeu elogios do futuro treinador, Mikel Arteta, que destacou a polivalência do novo camisa 29.

– Kai (Havertz) é um jogador de primeira qualidade. Ele tem grande versatilidade e é um jogador inteligente. Trará muita força extra ao nosso meio-campo e variedade ao nosso jogo – destacou.

– Damos as boas-vindas a Kai e sua família ao Arsenal Football Club e estamos todos ansiosos para começar a trabalhar com ele quando começarmos o treinamento de pré-temporada em breve.

O diretor esportivo do clube, o brasileiro Edu Gaspar, também não poupou elogios ao jogador, ressaltando a importância da contratação para o Arsenal.

– Estamos empolgados em trazer Kai para o clube e pelo ótimo trabalho de todos para concluir este acordo. Kai é uma adição empolgante ao nosso elenco, que trará grande qualidade de ataque e versatilidade.

– Como um jovem experiente de 24 anos, sua contratação representa outro passo importante no fortalecimento do nosso núcleo jovem de jogadores talentosos que temos no Arsenal. Estamos ansiosos para trabalhar com Kai – concluiu.