Técnico da Seleção Brasileira Sub-20 visita o centro de treinamento do Corinthians

Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira Sub-20 e olímpica, visitou as dependências do Corinthians nesta quarta-feira (26).

Na parte da manhã, o treinador esteve no Centro de Excelência na Formação de Atletas do Timão. No período da tarde, ele acompanhou o treinamento realizado por Vanderlei Luxemburgo e sua comissão no CT Joaquim Grava.

Como jogou na noite desta terça-feira (25) contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, o elenco principal da equipe alvinegra treinou na parte interna do CT. Depois, os jogadores foram a campo para fazer uma atividade integrada com o elenco sub-20.

No total, um time inteiro (11 jogadores) do sub-20 esteve presente: o goleiro Felipe Longo; os laterais João Vinicius e Vitinho; os zagueiros Alexandre e Thierry; os meias Adrya, Cauan e Dimas; e os atacantes Léo Agostinho, Juninho e Philippe.

Vale ressaltar que recentemente alguns atletas que faziam parte do elenco sub-20 foram agregados definitivamente entre os profissionais. Casos como os do zagueiro Murillo, os volantes Gabriel Moscardo e Ryan e dos atacantes Biro, Pedro e Wesley. No entanto, alguns desses jogadores podem ser ‘rebaixados’ para a categoria inferior justamente para ajudar o ‘Timãozinho’ nas fases finais das competições em disputa.