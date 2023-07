Técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi afirma buscar contratação de Lukaku, do Chelsea: ‘Tudo pode acontecer’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 16:05 Compartilhe

A maior ambição da Inter de Milão para a temporada em termos de contratação é de conhecimneto geral: Romelu Lukaku. O atacante retornou ao Chelsea após uma temporada na Itália e ambas partes desejam um recomeço, mas o clube londrino dificulta a jogada. Em entrevista coletiva, o técnico dos italianos, Simone Inzaghi, contou que vai entrar na briga para contratar o belga.

– No que diz respeito ao mercado, estou totalmente de acordo com o presidente e a direção. Lukaku é um jogador de outra equipe e é certo não falar nisso. Lutei tanto para o trazer de volta aqui no ano passado e gostaria de o fazer de novo este ano. Veremos se será possível. Sabemos o que o Lukaku representa, o que fez na segunda parte do campeonato, quando recuperou da lesão. Nos deu uma grande mão – disse.

+ Vasco encaminha contratação de algoz do Flamengo, Santos busca trio de meio-campistas… O Dia do Mercado!

– Entre agora e dia 1º de setembro muitas coisas vão mudar e tudo pode acontecer. O mercado aberto não ajuda aos treinadores, mas já estamos acostumados – finalizou Inzaghi, se referindo ao tempo da janela de transferências do verão europeu.

O Chelsea solicitou o retorno do jogador após recusar uma proposta para ampliar o tempo de empréstimo. Os Blues somente vão liberar o belga em caso de compra em definitivo, entretanto, os times não chegam a um acordo com os valores oferecidos. A Inter havia feito uma proposta de 23 milhões de libras (próximo a R$144 milhões), mas rejeitada. O ‘The Times’ noticiou que o Chelsea só vai conversar a partir de £40 milhões (em torno de R$251 milhões).

Nesta terça-feira (11), o jornal também informou que Lukaku, Aubameyang e Ziyech vão retornar ao treinos somente no dia 17 de julho, enquanto o restante dos jogadores retornaram nesta semana, para que possíveis transferências sejam negociadas. O atacante belga estaria fazendo uma pressão ao clube para sair e regressar à Milão.