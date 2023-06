Técnico da Espanha declara sobre finalistas da Liga das Nações: ‘Somos as duas melhores equipes da Europa’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 16:45 Compartilhe

A Liga das Nações será decidida neste domingo (18), a partir das 15h45 (de Brasília) e destaca duas equipes com o mesmo objetivo, mas com história distintas. Croácia e Espanha vivem bom momento e duelam para marcar a primeira seleção campeã de torneio da Uefa após a Copa do Mundo de 2022.

Luis de La Fuente, treinador da Espanha, marcou presença na entrevista coletiva, neste sábado (17), às vésperas da decisão, e rasgou elogios não só a própria seleção, mas também à adversária. O espanhol destacou o nível das duas equipes, marcado por campanhas regulares, ambas terminando a fase de grupos em primeiro lugar.

– Somos as duas melhores equipas da Europa. Vejo-os muito equilibrados. Com duas grandes seleções. Gostaríamos de terminar em 90 minutos. Eles têm mais experiência nestas situações. Jogaram mais – disse.

A Croácia terminou a Copa do Mundo de 2022 em terceiro lugar, ao bater o Brasil por 2 a 1, enquanto a Espanha decepcionou e deu adeus ainda na fase de grupos. A decisão da Liga das Nações marca o encontro entre os croatas sonhando com o primeiro título e os espanhóis buscando voltar a vencer um campeonato após 11 anos. A aposta das equipes ficam em Rodri, do Manchester City, e Modric, do Real Madrid, destaques de ambas as seleções. Luis de La Fuente não poupou elogios à dupla, que promete combate.

– Eles me parecem dois fora do comum. Rodri é o melhor meio-campista do mundo. Modric não apenas por causa de sua experiência. O desempenho que ele está oferecendo é de classe mundial, ele nos põe em alerta, mas não só ele.

