Tchê Tchê valoriza vitória do Botafogo e reconhece as qualidades do Cuiabá: ‘Muito difícil jogar aqui’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:14 Compartilhe

Depois da vitória do Botafogo diante do Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal, Tchê Tchê concedeu uma entrevista coletiva para imprensa. O volante alvinegro reconheceu as qualidades do adversário e celebrou os três pontos no Brasileirão.

– O Cuiabá é uma equipe muito forte dentro de casa, é difícil jogar aqui, respeitamos demais. Sabemos o que havia sido combinado internamente para colocarmos em prática. Sabíamos que seria um jogo difícil, com poucas oportunidades e quando as tivéssemos teríamos que matar, e fomos felizes. Somos um time que sabe bem como se camuflar diante de algumas adversidades, ficamos felizes por isso – declarou Tchê Tchê para “Rádio Capital FM”.

+ Barbieri perto de sair do Vasco! Veja técnicos brasileiros que estão sem clube

– Vitória importante. Jogar aqui é muito difícil. A equipe do Cuiabá tem muita qualidade, é um campo pesado, muito quente. Superamos isso tudo dentro de campo. O que vale é o comprometimento da equipe e a dedicação. É seguir com pés no chão, não ganhamos nada ainda, é comemorar e em seguida virar a chave, porque domingo já tem outra decisão – completou.

+ Botafogo faz provocação ao Flamengo após rodada do Brasileirão

O Glorioso entra em campo no próximo domingo (25), diante do Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O time de Luís Castro busca uma vitória fora de casa para se distanciar na liderança do campeonato.