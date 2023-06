Tchê Tchê exalta vitória do Botafogo contra o Palmeiras, mas freia empolgação: ‘Pensar no próximo jogo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 20:03 Compartilhe

O volante Tchê Tchê, do Botafogo, teve uma atuação sólida em seu reencontro com o Palmeiras, clube que defendeu entre 2016 e 2018, onde inclusive foi campeão brasileiro. O jogador do Glorioso, no entanto, freou a euforia após a vitória do Glorioso por 1 a 0 diante do Verdão no Allianz Parque, neste domingo, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

– O futebol é movido pela paixão. Nós somos profissionais, então não tem euforia nenhuma. A gente fica muito feliz pelo resultado, é expressivo ganhar do Palmeiras aqui na casa deles. A gente vai manter o mesmo discurso, é jogo a jogo, o campeonato está só no início. Tem muita coisa para ser feita – declarou Tchê Tchê.

– É pensar no próximo jogo, tratar o jogo seguinte como mais importante. Viemos aqui, fizemos o que propomos a fazer, vencemos um jogo muito complicado, agora é pensar na Sul-Americana. Depois é voltar a pensar no próximo jogo do Brasileiro – concluiu o volante.

Com a vitória, o Botafogo segue na liderança absoluta do Brasileirão e chegou aos 30 pontos. O Glorioso está a sete do vice-líder, que agora é o Grêmio. Por sua vez, o Palmeiras sofre a segunda derrota seguida e segue com 22 pontos, podendo terminar a rodada na quarta posição, em caso de vitória do Flamengo.