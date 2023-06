Tatiana Weston-Webb projeta apoio da torcida brasileira em Saquarema: ‘Entra na mente dos competidores’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:10 Compartilhe

A brasileira Tatiana Weston-Webb busca a primeira vitória na temporada da WSL e contará com o apoio da torcida para isso. A surfista se prepara para disputar a etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 23 de junho e 1º de julho. Em entrevista coletiva na capital carioca nesta quarta-feira (21), ela falou sobre o desejo de vencer em frente aos torcedores brasileiros, como Filipe Toledo fez no ano passado. Assista à fala de Tatiana acima.

– Eu acho que me sinto muito bem (em competir no Brasil), sinto um pouquinho mais de pressão para ter uma performance incrível em frente ao povo brasileiro. Mas não penso tanto nisso, penso que é um privilégio e gostaria de ganhar, como o Filipe (Toledo) – disse, apontando para o atual campeão mundial que estava ao seu lado.

Tatiana ainda explicou como a torcida brasileira contribui para o desempenho dos surfistas do país. Segundo ela, a comemoração empolgada dos torcedores “entra na mente” dos adversários.

– Toda vez que você fizer meia manobra a torcida já vai gritar. Então, é muito legal, os seus competidores estão sempre pensando que você fez uma coisa demais e isso entra na mente deles – afirmou a quinta colocada no ranking mundial.

