Taça das Favelas São Paulo realiza sua Cerimônia de Lançamento no Museu do Futebol, no próximo dia 26

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:10 Compartilhe

O lançamento da Taça das Favelas São Paulo 2023 vai ser realizado na próxima segunda-feira, 26 de junho, às 11h. A Cerimônia vai ser no auditório do Museu do Futebol, no interior do Estádio do Pacaembu, organizado pela Central Única das Favelas (CUFA) e produzido pela InFavela, pois recebeu as cerimônias de lançamento de todas as edições do torneio no estado. Além disso, o estádio também sediou a primeira final na capital paulista, em 2019, para mais de 40 mil pessoas.

Esta será a terceira edição do maior campeonato de futebol entre favelas do mundo em São Paulo. O evento chegou no estado fazendo grande sucesso, em 2019, não teve atividades presenciais em 2020 e 2021, por conta da pandemia da Covid-19, e voltou causando grande impacto em 2022, quando foi vencido por Paraisópolis, no feminino, e Jardim Ibirapuera, no masculino, com as finais sendo em Barueri, transmitidas ao vivo na TV Globo.

– A Taça das Favelas, em São Paulo, foi muito bem recebida desde a primeira edição em 2019. E estamos felizes por mobilizar dezenas de milhares de jovens anualmente, desde que implementamos esse projeto aqui – disse Geovana Borges, diretora de relações corporativas e institucionais da CUFA.

Os jogos vão acontecer a partir do dia 1º de julho, na Vila Manchester. As grandes finais estão previstas para o dia 18 de novembro.

+ Odair perto de sair do Santos! Veja técnicos brasileiros que estão sem clube

Em 2023, a Taça das Favelas São Paulo realizou uma Série B na categoria masculina, de onde se classificaram 16 favelas, que vão se juntar às outras que já estão na elite do torneio, totalizando mais de 100 favelas no total de ambas as categorias (masculina e feminina), que serão divididas em chaves, por meio de um Sorteio que vai acontecer no mesmo dia e local.

Ao contrário de 2022, que o formato do maior campeonato de futebol entre favelas do mundo foi todo eliminatório, neste ano, as favelas passarão por uma fase de grupos, no início da jornada pelo objetivo do sonhado título.

Cerimônia de Lançamento da Taça das Favelas São Paulo 2023



Data: 26 de junho (Segunda-feira)

Local: Museu do Futebol – interior do Estádio do Pacaembu

Hora: 11h