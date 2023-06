Taça Brasil Hinova de Futebol Americano define data para final entre Rio Preto Weilers e União da Serra

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 12:23 Compartilhe

O campeão da 1ª edição Taça Brasil Hinova de Futebol Americano será conhecido no dia 29 de julho, a partir das 14h. A final terá Rio Preto Weilers e União da Serra e será disputada no estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Para chegar à final da Taça Brasil Hinova, o Rio Preto Weilers superou Galo FA e Cruzeiro FA, em partidas realizadas em Belo Horizonte. O time paulista derrotou a equipe alvinegra por 22 a 15 e superou a Raposa por 49 a 18.

Já o União da Serra passou por Istepôs FA por 3 a 0 e Flamengo Imperadores por 14 a 9. As duas partidas foram disputadas no Sesi Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

A final da Taça Brasil Hinova de Futebol Americano reunirá o melhor ataque da competição (Rio Preto Weilers com 71 pontos) contra uma das defesas menos vazadas (União da Serra com 9 pontos). A partida terá transmissão do Canal do Youtube da Rádio 98 FM.

