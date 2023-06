Szczesny, goleiro da Juventus, relembra episódio na Liga Europa e comenta sobre medo: ‘Pensei que ia morrer’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 14:24 Compartilhe

O dia 13 de abril de 2023 vai ficar marcado para sempre na memória de Wojciech Szczesny. O goleiro da Juventus viveu um momento angustiante na partida contra o Sporting, de Portugal, pelas quartas de final da Liga Europa. Na ocasião, o polonês sentiu fortes dores na região do peito, com os batimentos cardíacos acelerados, e imediatamente foi substituído.

O episódio aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, em uma partida até então tranquila. Entre ataques do Sporting, o goleiro se queixou com alguns jogadores e prontamente os médicos foram acionados. Em entrevista ao canal +Sport Polônia, Szczesny relembrou o momento.

– Tinha havido um escanteio uns dois minutos antes, eu ainda não tinha tido o ataque de pânico. Disse ao Milik ‘chama o médico porque algo não está bem com o meu coração’. Mas na altura em que ele fez sinal, o Sporting marcou o escanteio e tínhamos de continuar com o jogo.

– Passaram uns três ou quatro minutos e a bola saiu novamente para escanteio. Nessa altura já via tudo branco. Acho que disse ao Locatelli que precisava de um médico e ele me disse que eu estava com lágrimas nos olhos. Chamou o médico diretamente quando viu como eu estava – recordou.

Após o atendimento, o jogador foi substituído imediatamente para prevenir riscos maiores. O clube encaminhou Szczesny ao hospital, mas exames não apontaram nenhum problema.

– Tive medo, pensei que ia morrer em campo, foi essa a nítida sensação que tive. Senti o batimento cardíaco muito forte, não especialmente rápido, mas muito forte, em todo o corpo. Durou alguns minutos, mas parecia que o meu coração ia sair do peito. Até hoje não sabemos qual era o motivo – completou.

O camisa 1 ficou apenas uma partida fora, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, contra o Sassuolo, e logo retornou para a segunda disputa contra a Juventus. Aos 30 anos, o polonês é goleiro titular da equipe de Turim e tem contrato por mais dois anos, até junho de 2025.