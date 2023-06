Swiatek sofre, mas vira na estreia na Alemanha. Andreescu vence

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:53 Compartilhe

A polonesa número 1 do mundo, Iga Swiatek, sofreu na esteia do WTA de Bad Homburg, na Alemanha, diante da experiente local Tatjana Maria, 58ª. Quinta favorita, a canadense Bianca Andreescu, 51ª, também sofreu, mas venceu na estreia.

Swiatek precisou de 1h54 para fechar o placar en 5/7 6/2 6/0 tendo convertido dois aces conta cinco de Maria, que venceu 61% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 71% de apoveitamento da polonesa.

Após a partida, ainda em quadra, comentou as dificuldades de enfrentar Maria com seu estilo de jogo mais antigo, trabalhando com muito slice e bolas próximas à rede: “Ela tem um estilo de jogo diferente e no começo foi complicado. Mas estou muito feliz por ter descoberto porque acho que resolver problemas na grama é a coisa mais importante”, destacou.

“Então, eu realmente só queria olhar para frente e agradecer o que poderia mudar. Sei que tenho o jogo para isso. Só precisava encontrar um pouco”, completou Swiatek que encara na próxima rodada a suíça Jil Belen Teichmann, 129ª, que venceu a norte-americana Claire Liu, 95ª, em 3/6 6/3 6/4.

A ex-top 5 e atual 51ª, Andreescu pecisou de 2h29 para superar a britânica Sonay Kartal, 264ª, com placar de 6/2 3/6 7/5.

Andreescu encara na sequência do torneio a espanhola Rebeca Masarova, 69ª, que superou a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich, 66ª, com placar de 6/3 6/2.