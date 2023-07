Swiatek salva match-points e vai às quartas pela primeira vez em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 17:11 Compartilhe

Com muita emoção, a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, alcançou, neste domingo, pela primeira vez uma vaga nas quartas de final em Wimbledon, Grand Slam na grama, disputado no All England Club, em Londres.

Swiatek salvou dois match-points para bater a campeã olímpica e 14ª favorita, a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 1 com parciais de 6/7 (7/4) 7/6 (7/2) 6/3 após 3h03min na quadra central do All England Club.

A polonesa se viu contra a parede ao sacar em 5/6 e ter um 15/40, mas jogou com autoridade salvando os match-points da adversária. Foi mais eficiente no tie-break, conseguiu jogar bem para quebrar no quarto game do terceiro set e decidiu no saque mesmo após começar mal com dupla-falta e ter um 0/30 abaixo.

Ela quebra um carma de nunca ter passado das oitavas em Londres, feito que havia alcançado em 2021. Ano passado parou na terceira rodada.

Agora o objetivo é ir até a semi e a rival será a bielorrussa Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo, ou a ucraniana Elina Svitolina.