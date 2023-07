Swiatek perde três match-points e tem semi suspensa em Varsóvia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 19:27 Compartilhe

Em um dia de programação lotada em razão das disputas de quartas de final adiadas por chuva nesta sexta-feira, o WTA 250 de Varsóvia, na Polônia, viu sua segunda semifinal quase se finalizada, poém acabou interrompida por falta de luz natural.

O confronto entre a local Iga Swiatek, número 1 do mundo, e a belga Yania Wickmayer, 109ª da WTA, fechava programação do dia e já durava 1h38 quando acabou interrompida. Swiatek vencia a partida com placar de 6/1 5/5 e saque da adversária. Entretanto, a polonesa perdeu duas oportunidades de vencer a partida, pois abriu 5/2 na segunda etapa, sacou para o jogo duas vezes, no 8º e 10º games, teve três match-points no 9º game e viu a belga salva todos e na sequência o jogo ser paralisado.

A semifinal será retomada neste domingo paa a definição da adversária da alemã Laura Siegmund, 153ª, na grande final. Na semifinal, Siegmun venceu a compatiota Tatjana Maria, 65ª, com placar de 5/7 6/3 6/4. Na abertura da programação, Siegmund venceu a italiana Lucezia Stefanini em 7/6 (7-5) 5/7 6/3, um jogo interrompido em 1/1 na sexta-feira.