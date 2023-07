Svitolina derruba Swiatek e vai à semi em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 12:56 Compartilhe

A ucraniana Elina Svitolina, ex-top 3 e atual 76ª colocada, deu mais um passo rumo ao primeiro título de Grand Slam. Nesta terça-feira ela frustrou a número 1 do ranking, a polonesa Iga Swiatek.

Svitolina derrotou a líder da WTA por 2 sets a 1 com parciais de 7/5 6/7 (7/5) 6/2 após 2h50min de duração na quadra central do All England Club.

Svitolina ficou perto de uma temporada parada para dar luz ao seu primeiro filho com Gael Monfils. Retornou com ranking baixo em abril e já havia feito ótima campanha em Roland Garros.

Agora alcança sua terceira semifinal de Slam repetindo o feito de Wimbledon em 2019 e vai em busca de final inédita contra a tcheca Marketa Vondrousova, responsável por bater a quarta do ranking, a americana Jessica Pegula por 6/4 2/6 6/4, saindo de 1/4 no terceiro set.

Swiatek jogou pela primeira vez as quartas em Londres e chegou a ter uma quebra no primeiro set, mas sofreu a virada. No segundo a ucraniana abriu 4 a 1 no tie-break, mas a tricampeã de Roland Garros conseguiu a virada.

Todavia no terceiro set a ucraniana controlou as emoções, quebrou duas vezes, abriu 5 a 1 e com domínio absoluto encerrou a contagem.