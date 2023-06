Susto: avião de reforço do Flamengo Luiz Araújo teve problemas mecânicos em voo para o Brasil

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 12:44 Compartilhe

O novo reforço do Flamengo Luiz Araújo, sofreu um grande susto nesta quarta-feira em seu voo saindo de Atlanta, nos Estados Unidos, vindo para São Paulo. O jogador postou em suas redes sociais, que o avião no qual estava acomodado, sofreu problemas mecânicos na decolagem.

Luiz antes do procedimento de decolagem, postou em seu instagram uma foto interagindo com seus seguidores por meio de uma votação, para adivinharem qual a cidade que o jogador iria. Além disso, ele colocou a musica “ruas de sp”, dando uma dica do destino final.

Logo após essa postagem, Luiz publicou uma nova foto depois do problema com o avião. Ele aproveitou e colocou como legenda “Obrigado Deus por esse livramento”.

Fechado com o Flamengo desde maio, Luiz Araújo vem do Atlanta United por 9 milhões de euros (R$ 47 milhões). O atacante tem um contrato válido até 2027, que entrará em vigor a partir de 1º de Julho.

